Via libera allo scambio Mandas: la Lazio valuta il nuovo portiere in arrivo

Come riportato da Il Messaggero, di certo Sarri verrà soddisfatto sulla questione del vice-Zaccagni: il profilo individuato è Insigne, per il quale Lotito ha già trovato un’intesa. Il tecnico ha inoltre dato il via libera allo scambio di prestiti Mandas-Leali (come vice-Provedel) con il Genoa, operazione che potrebbe chiudersi a breve. Sempre sotto la Lanterna, piace Aaron Martin (l’alternativa è Netz del Borussia Monchengladbach), nel caso in cui Nuno Tavares venisse ceduto verso il mercato arabo. Gaaei, terzino destro dell’Ajax, è invece osservato in vista di giugno, con Marusic in scadenza di contratto.