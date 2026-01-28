Assalto della Lazio per Przyborek: gli aggiornamenti live

Lunedì è l’ultimo giorno del mercato invernale, la Lazio deve ancora completare una rosa indebolita dopo le partenze di Guendouzi e Castellanos. In questi minuti, l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha dato degli aggiornamenti sul classe 2007 polacco Przyborek, nome accostato alla Lazio nella giornata di ieri.

Lotito, Sarri, Rovella - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

La Lazio è su Przyborek: le ultime

Secono quanto riportato da Alfredo Pedullà, la Lazio rompe gli indugi per Adrian Przyborek: dalle riflessioni di ieri a un’offerta che verrà aumentata per trovare tutti gli accordi. Call in serata

La trattativa con il calciatore

Przyborek ha concordato quasi tutti i termini contrattuali con la Lazio.

L'aggiornamento di Pedullà

Intesa di massima tra Przyborek e la Lazio, si lavorerà per lo scambio dei documenti.