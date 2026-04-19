Primavera, Serra: "Partite non facile. Sul futuro…"

L'attaccante della Lazio Primavera, Federico Serra, è intervenuto in mixed zone al termine del derby conclusosi 0-0.

Le parole di Federico Serra in zona mista

È stata una partita non facile per tutte e due le squadre, abbiamo avuto noi quell'occasione il primo tempo che mi è capitata davanti alla porta poi c'è stata un po' di sfortuna, ma ormai non ci penso e mi concentro sulla prossima

Sul modulo come ti trovi?

Abbiamo iniziato con il 4-3-3 e mi sono trovato bene, poi ho avuto un infortunio che mi ha tenuto fuori 3 mesi, il tempo del cambio modulo, sicuramente mi trovo meglio con un attaccante più strutturato e riesco a giocare bene sotto prendo più palla

Sulla stagione e il gruppo

Siamo stati sempre un bel gruppo, anche i ragazzi arrivati da sotto li abbiamo sempre aiutati come avevano fatto precedentemente con me. Sono contento dei miei compagni e diamo sempre l'uno per l'altro.

Sul futuro?

Ancora non ho le idee chiare sicuramente rimangono 4 partite e poi tiriamo le somme.

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