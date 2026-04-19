Allenamento a porte aperte per l'Atalanta, i tifosi: "vogliamo la Coppa Italia"

È la settimana della Coppa Italia, martedì sarà il turno di Inter-Como ed il giorno successivo Atalanta-Lazio. Tanto per la Dea quanto per i Biancocelesti la coppa può rappresentare un ultima possibilità per ottenere la qualificazione all'Europa League ed ovviamente per aggiungere un trofeo in bacheca.

Allenamento a porte aperte per l'Atalanta

Palladino - Fraioli

Dopo il pareggio maturato ieri sera contro la Roma, l'Atalanta ha fatto ritorno a Bergamo e nel pomeriggio si è allenata al New Balance Stadium aperto per l'occasione con la curva dei tifosi bergamaschi tutta gremita di tifosi. In uno striscione alzatosi in curva i supporters atalantini hanno fatto capire alla squadra di Palladino quale deve essere l'obiettivo di mercoledì: “Vogliamo la Coppa Italia”. Martedì mattina la Lazio, dal canto suo, aprirà i cancelli di Formello per fare la prima parte di rifinitura davanti ai suoi tifosi.

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