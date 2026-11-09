Taylor della Lazio non convocato dall’Olanda: Xavi spiega la scelta

Kenneth Taylor non è stato convocato dall’Olanda per i prossimi impegni internazionali. In conferenza stampa, il selezionatore Xavi ha definito la sua esclusione la decisione più difficile nella composizione della lista. La scelta arriva dopo le prime 11 presenze in Serie A del centrocampista con la Lazio, nelle quali ha segnato 2 gol e fornito 2 assist.

I numeri di Taylor nelle prime 11 gare con la Lazio

Nel suo primo scorcio di stagione in biancoceleste, l’ex Ajax ha contribuito con 2 reti e 2 assist nelle prime 11 uscite di campionato. Il suo rendimento è stato al centro delle domande rivolte a Xavi durante la presentazione dei prossimi appuntamenti dell’Olanda.

Il selezionatore ha riconosciuto le prestazioni del centrocampista in Italia, pur avendo scelto di non inserirlo nell’attuale lista dei convocati.

La concorrenza a centrocampo nella lista dell’Olanda

Xavi ha spiegato quanto sia stata complessa la decisione: «L’esclusione di Kenneth Taylor è stata in assoluto la decisione più difficile che ho dovuto prendere per questa lista di convocati». Nel reparto, ha aggiunto, l’Olanda dispone di molti centrocampisti di livello.

Secondo il selezionatore, quanto mostrato da Taylor avrebbe giustificato una convocazione. Il giocatore della Lazio resta comunque tra i profili seguiti in vista dei prossimi impegni della Nazionale olandese.

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