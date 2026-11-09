Calò e la mancata convocazione in Nazionale, Mancini: "quando servirà lo faremo ma non perché ce lo dicono i procuratori"

Giacomo Calò è seguito dalla Nazionale, ma Roberto Mancini non lo ha convocato per il raduno di Coverciano. Il commissario tecnico riconosce il buon momento del centrocampista del Frosinone, allenato da Massimiliano Alvini. Secondo quanto riportato da figc, A 29 anni, però, Calò non rientra tra i giocatori che il ct vuole osservare in questa fase, dedicata soprattutto ai più giovani.

Gli Azzurri si sono ritrovati a Coverciano la sera dell’8 novembre 2026. Nel pomeriggio del 9 novembre è prevista la prima seduta di allenamento verso le ultime due partite del girone di Nations League, contro Francia e Belgio. Nella conferenza stampa di inizio raduno, Mancini ha affrontato anche il tema delle convocazioni e delle prospettive della squadra. La FIGC riporta le sue dichiarazioni.

Calò seguito, ma Mancini dà spazio ai più giovani

Mancini considera Calò uno dei giocatori che stanno facendo bene e che la Nazionale tiene sotto osservazione. Il ct ha aggiunto che nel Frosinone ci sono altri tre o quattro elementi validi. La scelta per questo raduno, tuttavia, segue un criterio diverso: «Ma non possiamo chiamare giocatori di 29/30 anni in questa fase, quando servirà lo faremo ma non perché ce lo dicono i procuratori».

Il tecnico ha allargato il discorso allo spazio concesso ai giovani in Serie A. A suo giudizio, la situazione è rimasta più o meno la stessa: alcuni club li impiegano, altri no. Per la Nazionale, ha spiegato, resta l’obbligo di cercare ragazzi da convocare e conoscere direttamente, anche quando sono molto giovani. L’intento è valutarne le qualità tecniche in vista della loro possibile crescita.

La linea seguita dal ct riguarda anche alcuni campioni d’Europa assenti dall’elenco, tra cui Bernardeschi, Chiesa e Cristante. Mancini conosce già Bernardeschi e Cristante e ha detto che potrà richiamarli quando ne avrà bisogno. Con Chiesa ha parlato più volte, anche di recente: il giocatore ora non sta giocando, deve ritrovare la condizione e, secondo il ct, a 29 anni può tornare presto in Nazionale.

I giovani convocati e le valutazioni del ct

Mancini ha confermato sei dei nove volti nuovi visti nella finestra di settembre e ottobre: Ghilardi, Kayode, Romano, Doumbia, Sebastiano Esposito e Vergara. Ha richiamato Ahanor e accolto dall’Under 21 Pisilli e Koleosho. Parlando del loro passaggio, ha ricordato il buon rapporto con Baldini e gli ha augurato di vincere l’Europeo.

Tra le prime convocazioni figurano due giocatori del Como di Fabregas: Mattia Liberali, classe 2007, e Riccardo Cassano, classe 2009. Nell’elenco c’è anche Alphadjo Cisse, attaccante del Milan nato nel 2006. La sua chiamata era nell’aria: l’8 novembre ha segnato per la quinta volta in Serie A ed è il miglior marcatore rossonero. Completano le novità il difensore dell’Udinese Matteo Palma e Simone Lontani, del Parma, entrambi classe 2008.

Palma, Liberali e Cisse resteranno con il gruppo per tutto il raduno. Cassano e Lontani si alleneranno per alcuni giorni a Coverciano, poi raggiungeranno rispettivamente le Nazionali Under 18 e Under 19. La prima è impegnata nel Mondiale al via il 19 novembre in Qatar; la seconda nella fase delle qualificazioni europee in programma dall’11 al 17 novembre nelle Marche. Mancini li ha chiamati anche per conoscerli e osservarli da vicino.

Il ct ha detto che tutti i giovani presenti gli hanno dato buone sensazioni. Di Liberali ha sottolineato le qualità e il percorso nelle giovanili, pur ricordando le poche presenze in Serie A. Lontani lo aveva colpito già alla prima di campionato: a suo giudizio è migliorato partita dopo partita e il gol contro l’Atalanta ne conferma personalità e doti tecniche.

Palma, che era in bilico tra Italia e Germania, può diventare secondo Mancini un difensore molto bravo. Cisse può ricoprire entrambi i ruoli d’attacco e il ct vuole vederlo al lavoro. Cassano è un regista di centrocampo: deve crescere fisicamente, ma Mancini ne apprezza la lettura del gioco e ritiene che possa diventare importante per il futuro azzurro.

Un’altra scelta tra Italia e Germania riguarda Nicolò Tresoldi. Mancini e Ranieri hanno parlato con lui, ma il ct ha ribadito che la decisione spetta al giocatore. Tresoldi è nato in Italia e suo padre ha giocato per la Nazionale, vincendo l’Europeo Under 21. Per Mancini ci sono possibilità che scelga gli Azzurri, con i quali potrebbe avere un ruolo importante.

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