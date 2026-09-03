Sutalo si presenta: "sono pronto per giocare. Taylor…”

Sempre in prestito oneroso per 3 milioni, più 7,5 milioni di diritto di riscatto, arriva nella Capitale laziale dall'Ajax Josip Sutalo, nuovo rinforzo per la difesa biancoceleste.

Con la partenza di Alessio Romagnoli, il centrale croato è chiamato a ritagliarsi un posto da titolare nel reparto arretrato di Gattuso. La sua grande esperienza, acquisita anche in Nazionale, dove ha ricoperto il ruolo di centrale titolare nel corso dell'ultimo Mondiale, potrà essere un'arma in più per questa nuova Lazio.

La presentazione di Fabiani

Ti lascio alle domande dei giornalisti perché immagino che hanno tante curiosità anche su alcuni dati fisici che tu hai. Ho letto da qualche parte che c'è qualche problematica su dati fisici e quant'altro

La conferenza stampa di presentazione di Josip Sutalo

Sono veramente felice di essere qui, non vedo l'ora di cominciare.

Infortuni

Dopo il Mondiale ho avuto tre settimane di vacanze, ho saltato parte della preseason anche per via del polpaccio. Ora sono pronto per giocare ora.

Rimpiazzare Gila e Romagnoli

Ho deciso di venire qui perché è un bel campionato soprattutto per i difensori c'è molta tattica e penso che posso migliorare molto qui. La Lazio mi voleva ed è una grande opportunità per provare a me stesso e agli altri di essere a questo livello.

Modo di giocare offensivo e le coppie di difensori

Devo essere pronto per questa intensità perchè ho saltato parte della preseason. Sono grandi giocatori ed il mister deciderà.

Esperienza alla Lazio

La Lazio da fuori è un grande club, ha ambizioni e quando sono arrivato qui ho visto questo anche dall'interno. Ci sono tanti professionisti.

Ajax-Lazio di due anni fa.

Non ricordo esattamente la partita è stata due anni fa. La Lazio ha insistito molto per me.

Taylor

Ho parlato con lui, gli ho chiesto riguardo la situazione e mi ha parlato bene della Lazio.

Giocare da subito

Ho avuto un periodo difficile all'Ajax perchè c'è grande pressione, ho imparato molto da questa esperienza. So che non è la miglior Lazio della storia, ma voglio concentrarmi sul campo e sulla squadra.

Obiettivi

Voglio migliorare in tanti aspetti, abbiamo iniziato bene ma la stagione è lunga.

Mondiale

Ho imparato molto dal Mondiale e ho affrontato tante squadre forti.

Quali caratteristiche vuoi portare dal calcio olandese

All'Ajax vogliono giocare tanto con la palla e partire da dietro e vorrei portarla qui, l'esperienza lì può aiutarmi molto.

Ambientamento grazie a Taylor