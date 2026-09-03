Stadio Flaminio, la famiglia Nervi chiede lo stop al progetto della Lazio: la situazione

Il progetto di riqualificazione dello Stadio Flaminio, al centro dei piani di rilancio della Lazio e del Campidoglio, si trova di fronte a un bivio decisivo. Lo scorso 10 agosto, la Soprintendenza Speciale di Roma aveva concesso un primo via libera durante la Conferenza dei servizi preliminare, tuttavia, aveva subordinato l'approvazione a una serie di prescrizioni rigide per tutelare l'opera di Pier Luigi e Antonio Nervi, inaugurata nel 1959.

Il muro delle associazioni e il rischio impatto visivo

La richiesta principale della Soprintendenza prevede di alleggerire il nuovo anello esterno dello stadio per rendere più visibile la struttura originaria. Tuttavia, questa soluzione non convince le 18 associazioni culturali e gli eredi della famiglia Nervi. Il punto critico riguarda l'impatto paesaggistico: le nuove strutture metalliche pianificate toccherebbero altezze superiori a 40 metri, più del doppio rispetto al limite originario di 18-20 metri fissato dal bando degli anni Cinquanta. Secondo i promotori dell'appello, ció soffocherebbe e nasconderebbe l'architettura originaria, spezzando il legame storico tra l'impianto e il contesto urbano circostante.

I tempi supplementari per la Lazio

Di fronte a questo scenario, diciotto associazioni locali hanno scritto al Comune di Roma per denunciare la scarsa chiarezza, chiedendo la pubblicazione immediata dello studio di fattibilità. Come riportato da Calcio e Finanza, la richiesta rivolta al Campidoglio e al II Municipio è l'indizione di un'assemblea pubblica sul territorio prima di qualsiasi passo formale, così da coinvolgere i residenti dei quartieri limitrofi sui quali graveranno i disagi. Tra le prescrizioni risaltano il controllo sulla tutela architettonica e la richiesta di trasparenza, la strada per la Lazio e l'amministrazione si allunga, facendo rischiare il collasso degli ambiziosi obiettivi di ristrutturazione.