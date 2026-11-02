Gioacchino e Luigi, una maratona con la Lazio nel cuore

La storia che ha commosso tutti è quella di Giocchino e Luigi, due partecipanti della maratona di New York. Come riportato da La Repubblica, sono due cugini originari di Favara. Luigi Sorce, 22 anni, è in carrozzina per una paralisi celebrale dalla nascita ed è stato il cugino, Gioacchino Alaimo, a spingerlo per tutti i 42 chilometri nella categoria Duo Team.

I ragazzi sono due tifosi biancocelesti, dai commoventi filmati viene ripreso un cartello mostrato da Gioacchino con scritto: “Libera la Lazio”. Una maratona con la Lazio nel cuore, un popolo unito da un grande amore per i colori biancocelesti.

Le parole del sindaco del comune agrigentino, Antonio Palumbo

Gioacchino e Luigi sono due nostri giovani straordinari. Favara stanotte era rappresentata oltreoceano, sulle strade della maratona di New York, con un messaggio straordinario di amore, coraggio e inclusione.

Il video