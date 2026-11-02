Rischio lungo stop per Raimondo, c'è lesione: il comunicato
Attraverso un comunicato ufficiale, il Frosinone ha reso note le condizioni di Raimondo dopo gli accertamenti
Durante Frosinone-Torino di ieri, Antonio Raimondo ha dovuto lasciare il campo anzitempo dopo un brutto colpo subito alla caviglia da parte di Aboukhlal.
Rischio lungo stop
Attraverso un comunicato ufficiale, il Frosinone ha reso note le condizioni di Raimondo dopo gli accertamenti che hanno evidenziato una lesione multilegamentosa alla caviglia. Ancora da chiarire i tempi di recupero, ma il rischio che lo stop possa essere di circa due mesi è concreto con il suo 2026 che potrebbe terminare anticipatamente e di conseguenza saltare anche la gara contro la Lazio in programma venerdì 18 dicembre alle 18:30.
Il comunicato
Frosinone Calcio comunica che il calciatore Antonio Raimondo, a seguito dell’infortunio riportato ieri nella partita contro il Torino, è stato sottoposto oggi ad esami strumentali. È stata quindi riscontrata una lesione multilegamentosa contusivo-distorsiva della caviglia sinistra, per la quale il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo.