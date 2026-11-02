Rischio lungo stop per Raimondo, c'è lesione: il comunicato

Durante Frosinone-Torino di ieri, Antonio Raimondo ha dovuto lasciare il campo anzitempo dopo un brutto colpo subito alla caviglia da parte di Aboukhlal.

Rischio lungo stop

Attraverso un comunicato ufficiale, il Frosinone ha reso note le condizioni di Raimondo dopo gli accertamenti che hanno evidenziato una lesione multilegamentosa alla caviglia. Ancora da chiarire i tempi di recupero, ma il rischio che lo stop possa essere di circa due mesi è concreto con il suo 2026 che potrebbe terminare anticipatamente e di conseguenza saltare anche la gara contro la Lazio in programma venerdì 18 dicembre alle 18:30.

Il comunicato