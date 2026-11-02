Rischio lungo stop per Raimondo, c'è lesione: il comunicato

Attraverso un comunicato ufficiale, il Frosinone ha reso note le condizioni di Raimondo dopo gli accertamenti

Beniamino Civitelli /
Antonio Raimondo - Via onefootball (Photo by Giuseppe Bellini/Getty Images)
Antonio Raimondo - Via onefootball (Photo by Giuseppe Bellini/Getty Images)

Durante Frosinone-Torino di ieri, Antonio Raimondo ha dovuto lasciare il campo anzitempo dopo un brutto colpo subito alla caviglia da parte di Aboukhlal.

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Rischio lungo stop

Attraverso un comunicato ufficiale, il Frosinone ha reso note le condizioni di Raimondo dopo gli accertamenti che hanno evidenziato una lesione multilegamentosa alla caviglia. Ancora da chiarire i tempi di recupero, ma il rischio che lo stop possa essere di circa due mesi è concreto con il suo 2026 che potrebbe terminare anticipatamente e di conseguenza saltare anche la gara contro la Lazio in programma venerdì 18 dicembre alle 18:30.

Il comunicato

Frosinone Calcio comunica che il calciatore Antonio Raimondo, a seguito dell’infortunio riportato ieri nella partita contro il Torino, è stato sottoposto oggi ad esami strumentali. È stata quindi riscontrata una lesione multilegamentosa contusivo-distorsiva della caviglia sinistra, per la quale il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo.

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