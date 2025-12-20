Lazio-Cremonese, Nicola: "Affrontiamo una squadra vera, dovremo essere abili"

In vista del calcio d’inizio di Lazio-Cremonese, il tecnico dei grigiorossi, Davide Nicola, ha presentato il march ai microfoni di DAZN per analizzare il momento della squadra e presentare il match.

Non mi interessano i numeri (le panchine raggiunte, ndr). Tiriamo con la volontà di essere pericolosi, non sempre in tutte le posizioni è necessario tirare. Solidità difensiva della Lazio? Una squadra forte, ma questo implicitamente impone una sfida. Squadra vera, dovremo essere abili e provare piacere nel fare quello che dobbiamo. dobbiamo esprimere il massimo da noi stessi.

Squadra che affrontata con chi parti e con chi subentra.