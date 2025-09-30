Zaccagni: "Abbiamo accumulato tanta rabbia dopo settimane difficile, ma..."

Prima vittoria stagionale per la Lazio di mister Sarri, che supera il Genoa con un netto 3-0. A decidere la gara sono stati un super Cancellieri, premiato come MVP del match, il Taty e capitan Zaccagni, che affondano il Genoa di Vieira, costretto ad assistere alla sconfitta della sua squadra dagli spalti a causa della squalifica rimediata all'ultima giornata.

Nonostante l’emergenza, la Lazio sembra essersi rialzata dopo un periodo complicato. Tuttavia, la parte più difficile arriva ora: servirà continuità per dare valore a questa prestazione, e la prossima sfida casalinga contro il Torino rappresenterà il primo vero banco di prova.

A commentare la prestazione è stato anche il capitano Mattia Zaccagni, che attraverso i suoi social ha espresso tutta l’energia ritrovata dalla squadra, dopo alcune uscite stagionali decisamente deludenti, in particolare l’ultima nel derby contro la Roma.

Sono state settimane difficili, abbiamo accumulato tanta rabbia e delusione che abbiamo trasformato in energia. PER VOI, PER NOI, INSIEME!