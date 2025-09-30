Patric: "Il sostegno de tifosi mi ha dato tanta forza. Il mio ritorno anche merito loro"

Una vittoria preziosissima, quella conquistata contro il Genoa dalla Lazio, che ora sembra essersi rilanciata dopo un periodo buio e travagliato a inizio stagione. In piena emergenza, i dubbi erano tanti, ma la formazione scelta da Sarri ha fornito una prestazione convincente, fatta di grinta e determinazione, che ha permesso ai biancocelesti di conquistare tre punti fondamentali e, almeno per il momento, di far tirare un sospiro di sollievo all’ambiente. Nel corso della sfida si è registrato anche un grande ritorno: quello di Patric.

Il ritorno in campo di Patric

Dopo lunghi mesi di assenza a causa di un’operazione alla caviglia, il difensore spagnolo è finalmente tornato in campo, vestendo per la prima volta in questa stagione la maglia biancoceleste. Solo sei minuti, ma sufficienti a fargli ritrovare quelle sensazioni uniche che si provano soltanto dentro al campo.

Patric ha voluto condividere la propria gioia con un post sui social, in cui ha espresso gratitudine per l’affetto ricevuto dal popolo biancoceleste durante il difficile periodo lontano dal terreno di gioco.

Il messaggio social

Una notte speciale: era dal 13 marzo che non vivevo queste sensazioni, emozioni che solo il calcio riesce a donare. Viverle festeggiando anche una vittoria rende tutto più bello.

Un grazie enorme va ai miei compagni, alla società, allo staff tecnico e medico, e tutti voi, tifosi della Lazio: il vostro affetto e il vostro sostegno in questi 7 mesi mi hanno dato tanta forza.

Essere tornato è anche merito di tutti voi

Forza Lazio sempre!

Il post