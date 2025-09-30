Funerale Furio Focolari, il gesto della società biancoceleste

Roma ha dato oggi l’ultimo saluto a Furio Focolari, storico giornalista e grande tifoso biancoceleste, scomparso all’età di 78 anni. I funerali si sono svolti questa mattina nella chiesa della Gran Madre di Dio, a Ponte Milvio, dove in tanti si sono riuniti per rendergli omaggio.

Il gesto della Lazio

Presente anche una delegazione della Lazio, che ha voluto ricordare Focolari con un gesto simbolico ma carico di significato: una maglia biancoceleste con il numero 1 è stata posata sul feretro, a testimonianza del legame profondo tra il giornalista e la Lazio, squadra che ha sempre amato.

I presenti e la dedica della Curva Maestrelli

A salutarlo, tra gli altri, numerose figure del mondo Lazio ed ex calciatori, come Fernando Orsi, Gabriele Pulici, Matteo D’Amico, Massimo Piscedda e Massimo Maestrelli.

Fuori dalla chiesa, uno striscione firmato Curva Maestrelli recitava:

“Furio: tutto il bene del mondo”: un ultimo pensiero da parte del tifo organizzato per un uomo che, con voce e passione, ha raccontato il calcio con stile inconfondibile.