Roberto Mancini è il nuovo ct della Nazionale Italiana, gli aggiornamenti

Malagò: "Roberto Mancini è il ct della Nazionale"

Alisia Cerqua /
Roberto Mancini
Claudio Villa

A guidare gli azzurri sarà Roberto Mancini, l'annuncio di Malagò

Giovanni Malagò ha annunciato al Consiglio Federale che il nuovo ct della Nazionale Italiana sarà Roberto Mancini. Il nuovo commissario tecnico sarà impegnato a fine settembre contro Belgio, Turchia e Francia. Un test che lo metterà subito alla prova. È previsto a breve l'annuncio di Ranieri come direttore tecnico. Esce di scena l'ipotesi Chiellini, non è intenzionato a lasciare la Juventus.

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