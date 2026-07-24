Salvini: "Ieri mi hanno fermato in tre per chiedermi di fare qualcosa per Lotito, ma ho detto…"

Matteo Salvini è intervenuto sulle frequenze di Radio Roma Sound durante la trasmissione Gli Inascoltabili, tra i tanti temi affrontati il Ministro ha parlato anche del calciomercato che potrebbe intrecciare Milan e Roma, ma soprattutto della situazione alla Lazio legata a Claudio Lotito.

Su Lotito

A proposito di calcio ieri ho fatto due passi perché sono andato a piedi in Consiglio dei Ministri, mi hanno fermato in tre, dicendo: Matteo, fa qualcosa per Lotito. Ho detto, guarda a questo io non ci arrivo, lì mi fermo. Quello che possiamo fare è dare una mano a costruire gli Stadi, questo sì.

Ministro consiglierebbe Leao alla Roma, visto che nelle ultime ore se ne sta parlando?