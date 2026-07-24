Salvini: "Ieri mi hanno fermato in tre per chiedermi di fare qualcosa per Lotito, ma ho detto…"
Matteo Salvini è intervenuto sulle frequenze di Radio Roma Sound durante la trasmissione Gli Inascoltabili
Matteo Salvini è intervenuto sulle frequenze di Radio Roma Sound durante la trasmissione Gli Inascoltabili, tra i tanti temi affrontati il Ministro ha parlato anche del calciomercato che potrebbe intrecciare Milan e Roma, ma soprattutto della situazione alla Lazio legata a Claudio Lotito.
Su Lotito
A proposito di calcio ieri ho fatto due passi perché sono andato a piedi in Consiglio dei Ministri, mi hanno fermato in tre, dicendo: Matteo, fa qualcosa per Lotito. Ho detto, guarda a questo io non ci arrivo, lì mi fermo. Quello che possiamo fare è dare una mano a costruire gli Stadi, questo sì.
Ministro consiglierebbe Leao alla Roma, visto che nelle ultime ore se ne sta parlando?
Ma veramente? Guardi da milanista ci ho sofferto per anni, perché quando ha voglia non lo fermi. Il problema è: quando ha voglia? Non commento, però un anno, due anni, tre anni, quattro anni è potenzialmente un campione. Dopo qualche anno, potenzialmente è un avverbio che uno non si può più commettere. Nessuno mette in dubbio la qualità, la tecnica, ma l'atteggiamento. Sulla panca del Lazio c'è Gattuso, che non aveva sicuramente i piedi di Leao, non aveva la stazza, la statura, lo scatto di Leao, però usciva con tre magliette sudate alla fine della partita. Quindi non lo so, non commento il calcio del mercato degli altri