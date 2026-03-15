Immobile svela: "Mi cercò il Milan, ma feci una scelta di cuore. Ero felice alla Lazio"

Ai microfoni di Milannews.it, Ciro Immobile ha rivelato un retroscena di mercato ai tempi in cui vestiva ancora la maglia della Lazio: il Milan si era inserito sulle sue tracce, ma l'ex capitano laziale decise di fare una scelta di cuore e rifiutò l'interesse dei rossoneri.

I ricordi sulle sfide contro il Milan

Bei ricordi, anche la semifinale di Coppa Italia: erano sempre partite toste contro una squadra fortissima ma che mi facevano divertire. Il giocatore più forte rossonero che ho incontrato? Donnarumma o Ibra. A livello di personalità e di farsi sentire in campo erano loro. Dal punto di vista della personalità in campo loro si facevano sentire.

Il retroscena di un possibile interesse del Milan nei suoi anni d'oro