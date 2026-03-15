Immobile svela: "Mi cercò il Milan, ma feci una scelta di cuore. Ero felice alla Lazio"

Il retroscena di mercato svelato da Ciro Immobile: il bomber è stato cercato dal Milan quando ancora vestiva la maglia della Lazio

Ginevra Sforza /
Immobile - Fraioli
Immobile - Fraioli

Ai microfoni di Milannews.it, Ciro Immobile ha rivelato un retroscena di mercato ai tempi in cui vestiva ancora la maglia della Lazio: il Milan si era inserito sulle sue tracce, ma l'ex capitano laziale decise di fare una scelta di cuore e rifiutò l'interesse dei rossoneri.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

I ricordi sulle sfide contro il Milan

Bei ricordi, anche la semifinale di Coppa Italia: erano sempre partite toste contro una squadra fortissima ma che mi facevano divertire. Il giocatore più forte rossonero che ho incontrato? Donnarumma o Ibra. A livello di personalità e di farsi sentire in campo erano loro. Dal punto di vista della personalità in campo loro si facevano sentire.

Il retroscena di un possibile interesse del Milan nei suoi anni d'oro

È vero, anche quando c'era Gattuso come tecnico. Però quella era una Lazio forte che era al livello del Milan: era stata fatta una scelta di cuore anche perché è difficile dire di no a una squadra così importante, in quel momento me la sentivo così. Mi sarebbe piaciuto? Beh a chi non sarebbe piaciuto? (ride, ndr) Ma come ti ho detto in quel momento ero felice alla Lazio.

Conferenza Sarri: "Ricorderò questa partita per l'emozione dello stadio. Espulso perchè…"
Le pagelle di Lazio-Milan | Eroici con Isaksen in copertina