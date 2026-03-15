Immobile svela: "Mi cercò il Milan, ma feci una scelta di cuore. Ero felice alla Lazio"
Il retroscena di mercato svelato da Ciro Immobile: il bomber è stato cercato dal Milan quando ancora vestiva la maglia della Lazio
Ai microfoni di Milannews.it, Ciro Immobile ha rivelato un retroscena di mercato ai tempi in cui vestiva ancora la maglia della Lazio: il Milan si era inserito sulle sue tracce, ma l'ex capitano laziale decise di fare una scelta di cuore e rifiutò l'interesse dei rossoneri.
I ricordi sulle sfide contro il Milan
Bei ricordi, anche la semifinale di Coppa Italia: erano sempre partite toste contro una squadra fortissima ma che mi facevano divertire. Il giocatore più forte rossonero che ho incontrato? Donnarumma o Ibra. A livello di personalità e di farsi sentire in campo erano loro. Dal punto di vista della personalità in campo loro si facevano sentire.
Il retroscena di un possibile interesse del Milan nei suoi anni d'oro
È vero, anche quando c'era Gattuso come tecnico. Però quella era una Lazio forte che era al livello del Milan: era stata fatta una scelta di cuore anche perché è difficile dire di no a una squadra così importante, in quel momento me la sentivo così. Mi sarebbe piaciuto? Beh a chi non sarebbe piaciuto? (ride, ndr) Ma come ti ho detto in quel momento ero felice alla Lazio.