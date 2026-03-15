Le pagelle di Lazio-Milan | Eroici con Isaksen in copertina

Lazio-Milan, è il posticipo della domenica sera di questa 29sima giornata del campionato di Serie A. Lo stadio Olimpico di Roma torna a colorarsi di bianco e celeste dopo diversi match, disertati dai tifosi per la contestazione contro la presidenza. Il regalo al popolo laziale arriva. Una super squadra di sacrificio e qualità batte il Milan 1-0. La copertina se la prende Isaksen, grazie al gol, ma a brillare sono tutti. Indiscutibilmente la miglior gara della stagione.

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