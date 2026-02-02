Calcio in lutto: addio a Nicolas Giani

Una carriera segnata dai colori biancazzurri

Grave lutto nel mondo del calcio. Nelle scorse ore si è spento Nicolas Giani, stroncato da un male incurabile. Nato a Como il 13 marzo 1986, Giani ha legato indissolubilmente il suo nome alla SPAL, di cui è stato capitano e simbolo nella straordinaria cavalcata che portò il club dalla Serie C alla Serie A sotto la guida di Leonardo Semplici, con due promozioni consecutive nelle stagioni 2015-2016 e 2016-2017.

Difensore solido e leader riconosciuto, nel corso della sua carriera ha vestito anche le maglie di Cremonese, Pro Patria, Vicenza, Perugia, Spezia, Feralpi Salò e Desenzano, oltre ad aver rappresentato l’Italia nelle selezioni Under 18 e Under 19 tra il 2004 e il 2005.

Il saluto della SPAL

Profondo il cordoglio espresso dalla Ferrara Calcio Ars et Labor, nuova denominazione della SPAL, che sui social ha voluto ricordare così il suo ex capitano:

