Calcio in lutto: addio a Nicolas Giani
Storica bandiera della SPAL, si è spento a 39 anni
Una carriera segnata dai colori biancazzurri
Grave lutto nel mondo del calcio. Nelle scorse ore si è spento Nicolas Giani, stroncato da un male incurabile. Nato a Como il 13 marzo 1986, Giani ha legato indissolubilmente il suo nome alla SPAL, di cui è stato capitano e simbolo nella straordinaria cavalcata che portò il club dalla Serie C alla Serie A sotto la guida di Leonardo Semplici, con due promozioni consecutive nelle stagioni 2015-2016 e 2016-2017.
Difensore solido e leader riconosciuto, nel corso della sua carriera ha vestito anche le maglie di Cremonese, Pro Patria, Vicenza, Perugia, Spezia, Feralpi Salò e Desenzano, oltre ad aver rappresentato l’Italia nelle selezioni Under 18 e Under 19 tra il 2004 e il 2005.
Il saluto della SPAL
Profondo il cordoglio espresso dalla Ferrara Calcio Ars et Labor, nuova denominazione della SPAL, che sui social ha voluto ricordare così il suo ex capitano:
Ferrara Calcio Ars et Labor si stringe attorno al dolore della famiglia dell’indimenticato ex capitano Nicolas Giani, che ci ha lasciati a soli 39 anni. Le battaglie, le gioie, la doppia promozione dalla Serie C alla Serie A, sempre con la fascia al braccio a difesa dei nostri colori. Ciao Nicolas, Ferrara non ti dimenticherà mai.