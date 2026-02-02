Ufficiale, Matias Vecino lascia la Lazio: il comunicato

Cessione a titolo definitivo dopo tre stagioni in biancoceleste

Matteo Ischiboni /
Vecino
Vecino - Fraioli

La S.S. Lazio ha comunicato ufficialmente la cessione a titolo definitivo di Matías Vecino al Real Club Celta de Vigo. Il centrocampista uruguaiano conclude così la sua esperienza nella Capitale, iniziata nell’estate del 2022.

Di seguito il comunicato:

La S.S. Lazio informa di aver ceduto a titolo definitivo il calciatore Matias Vecino al Real Club Celta de Vigo SAD.

Vecino, arrivato nell`estate 2022, lascia i biancocelesti dopo aver collezionato 128 presenze e segnato 13 gol.

Tutto il club desidera ringraziare Matias per il contributo dato e gli augura il meglio per il futuro.

