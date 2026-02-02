Panchina d'Oro, Conte vince per la quinta volta

Trionfo per il tecnico del Napoli

Per la quinta volta in carriera Antonio Conte conquista la Panchina d’Oro, il prestigioso riconoscimento assegnato dagli allenatori ai propri colleghi durante il corso di aggiornamento di Coverciano. Dopo le tre vittorie ottenute alla Juventus e quella all’Inter, il tecnico del Napoli era il grande favorito di questa 34ª edizione, forte della cavalcata scudetto della scorsa stagione e del successo in Supercoppa Italiana. Conte ha ottenuto 20 voti, precedendo in classifica Gasperini e Fabregas. Alla cerimonia era presente anche Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, insieme a numerosi colleghi del panorama calcistico italiano.

Le parole e gli altri premi

Nel ricevere il premio, consegnato dal presidente della FIGC Gabriele Gravina e dal presidente della Lega Serie A Simonelli, Conte ha voluto ringraziare i colleghi e condividere il riconoscimento con squadra e staff, sottolineando il valore umano e professionale del premio. Nel corso dell’evento sono stati assegnati anche gli altri riconoscimenti: la Panchina d’Oro per la Serie B è andata a Giovanni Stroppa per la promozione con la Cremonese, quella per la Serie C a Fabio Gallo per la stagione con l’Entella, mentre la Panchina d’Oro speciale è stata attribuita a Enzo Maresca per i successi internazionali ottenuti con il Chelsea.