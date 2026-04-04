Lazio-Parma, Maldini: “Sento la fiducia del mister. Nazionale? Dico che…”

Ai microfoni ufficiali del club, Daniel Maldini ha parlato nel pre partita di Lazio-Parma.

La Lazio arriva a questa gara motivata e consapevole della forza dell’avversario, abbiamo preparato la gara allenamento dopo allenamento e speriamo di portare a casa i tre punti. Sento la fiducia da parte del mister . Ruolo? Diverso da quello a cui sono abituato ma mi trovo bene, i compagni mi hanno sempre dato una mano. Nazionale? Non credo sia il caso di parlare adesso , speriamo solo che cambi qualcosa e che si possa ridare gioia agli italiani.

Veniamo da un periodo molto positivo, siamo molto entusiasti. L'importante era finire bene come abbiamo fatto prima della pausa, che ha un po' interrotto il momento. Ma siamo pronti per ripartire forte. Dopo Torino ci siamo parlati e abbiamo discusso, chiarendo quello che secondo noi non andava. Abbiamo lavorato in allenamento cercando di fare le cose bene, le cose che chiede il mister. E diciamo che si sono viste.