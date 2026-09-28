Lazio, addio Patric dopo 11 anni: ufficiale la cessione a titolo definitivo
Si chiude una lunghissima storia in biancoceleste: la società ha comunicato il trasferimento di Patricio Gabarrón Gil all’Al-Ittifaq.
Dopo 11 anni si chiude la storia tra Patric e la Lazio. Il club biancoceleste ha comunicato ufficialmente la cessione a titolo definitivo di Patricio Gabarrón Gil all’Al-Ittifaq, società degli Emirati Arabi Uniti.
Una notizia che mette fine a un rapporto lunghissimo. Patric lascia la Lazio dopo aver vissuto in biancoceleste una parte importante della propria carriera, attraversando stagioni, cambiamenti e momenti differenti della storia recente del club.
A rendere ufficiale l’addio è stata direttamente la società attraverso un breve comunicato:
«La S.S. Lazio comunica di aver ceduto a titolo definitivo il giocatore Patricio Gabarron Gil all’Al-Ittifaq, società degli Emirati Arabi Uniti».
Undici anni dopo, dunque, Patric saluta la Lazio. Si chiude un capitolo durato oltre un decennio e per il difensore comincia ora una nuova esperienza lontano da Roma.