Il messaggio di Patric ai laziali: "Una parte di me rimarrà qui per sempre"

La Lazio saluta Patric. Dopo 11 anni in biancoceleste, il difensore lascia il club e si trasferisce a titolo definitivo all’Al-Ittifaq, società degli Emirati Arabi Uniti.

Si chiude così una lunga storia iniziata undici anni fa e accompagnata ora dalle parole dello stesso calciatore. Patric ha voluto salutare i tifosi attraverso un messaggio diffuso dai canali biancocelesti.

Un addio carico di emozione, nel quale il difensore ha ripercorso il suo percorso con la maglia della Lazio, dalla giovane età fino al momento della separazione.

Patric-Lazio, l'addio dopo 11 anni in biancoceleste

«Sono arrivato qui che ero un bambino e ora me ne vado da uomo. Nemmeno nei miei sogni più belli avrei potuto immaginare una storia d'amore così».

Inizia così il messaggio con cui Patric saluta la Lazio e i suoi tifosi. Undici anni durante i quali il difensore ha vissuto momenti molto diversi, condividendoli con l'ambiente biancoceleste.

«Abbiamo vinto, perso, sofferto e festeggiato, ma quello che porterò veramente con me è il vostro amore», ha proseguito Patric nel suo messaggio.

Parole che raccontano il legame costruito nel corso degli anni e che accompagnano il trasferimento definitivo all’Al-Ittifaq.

Il messaggio di Patric ai tifosi della Lazio

Il difensore ha poi spiegato il motivo per cui considera questo il momento giusto per chiudere la sua lunga esperienza con la Lazio.

«Ho sempre detto che sarei rimasto fino a quando avrei sentito di poter dare tutto, oggi me ne vado con il cuore pieno, ma una parte di me rimarrà qui per sempre».

Con queste parole Patric chiude la sua avventura alla Lazio dopo 11 anni e saluta il mondo biancoceleste.

La squadra, intanto, sabato prossimo sarà impegnata a Formello nell'amichevole contro la Juve Stabia.