Lazio, le condizioni di Rovella: quanto starà fuori?
Il centrocampista biancoceleste ha deciso di sottoporsi ad un intervento per curare la pubalgia: quanto starà fuori?
Ormai è risaputo: la Lazio e gli infortuni sembrano viaggiare insieme, soprattutto per quanto riguarda Nicolò Rovella, il quale dovrà sottoporsi ad un intervento per curare la pubalgia.
Le condizioni di Nicolò Rovella
Il centrocampista biancoceleste non scende in campo dal 21 settembre, dal derby capitolino. Per accelerare i tempi di guarigione, lo staff medico della Lazio, come riporta Il Corriere dello Sport, aveva provato un percorso conservativo che, però, non ha dato i suoi frutti.
Quanto starà fuori Rovella?
A causa del non-recupero, il classe 2001 della Lazio si è trovato costretto ad accettare la strada dell'intervento che, però, lo terrà ancora fuori dal campo.
Il suo rientro sembra fissato per gennaio 2026 e per questo motivo la società biancoceleste dovrà intervenire sulla propria rosa, soprattutto durante la prossima finestra di mercato.