Lazio, calciomercato: i nomi per la finestra di gennaio
La Lazio ha bisogno di rinforzi e la società biancoceleste ha già dei nomi sui quali puntare nella prossima finestra di mercato.
Lotito e Sarri sembrano andare d'accordo ma, allo stesso tempo, ognuno pensa per sé, ma nell'ultimo vertice hanno concordato su dei nomi da prendere nella prossima finestra di mercato invernale.
Come riportato da Il Corriere dello Sport, alla Lazio serve assolutamente un regista, soprattutto ora che Rovella andrà sotto i ferri per curare la pubalgia. Inoltre, il Comandante ha bisogno di una mezzala, vice Zaccagni… ma non solo: in caso di cessione di Tavares, servirà anche un terzino.
Come si muoverà la Lazio?
La società capitolina è convinta sul dà farsi: serve procedere tramite uscite ed entrate. Vendere, infatti, è fondamentale per evitare ulteriori blocchi di mercato. Il Patron biancoceleste starebbe valutando questo piano anche per centrare le plusvalenze.
I nomi della lista per il calciomercato
Ma chi deciderà chi dovrà essere ceduto? Sarri ovviamente, il quale conosce già quali sono i ruoli su cui lavorare.
Anche Fabiani, il direttore sportivo della Lazio, si darà da fare per migliorare il mercato biancoceleste, soprattutto per quanto riguarda quello estero.
Tra i nomi più gettonati troviamo quello di Insigne, Ilic del Torino, Mainoo del Manchester United e Jens Hjerto-Dahl, classe 2005, norvegese.