Nodo Mandas, tra permanenza e cessione: la Lazio lo valuta 18 milioni

Nonostante il ritorno a Formello dopo il prestito al Bournemouth, il futuro di Mandas resta ancora incerto. Il club inglese non eserciterà la clausola per il riscatto da 17.5 milioni, la cui scadenza è fissata nella giornata di oggi.

Ipotesi permanenza: può diventare il titolare

Al momento, il suo destino alla Lazio dovrà prima chiarirsi, al netto della partenza di Ivan Provedel e del progetto giovani su cui il club ha puntato. La sua permanenza sarà però dipesa da un fattore fondamentale: la titolarità. Secondo il Corriere dello Sport, Mandas potrebbe restare, ma soltanto con la garanzia di un ruolo da titolare.

Opzione cessione per finanziare il mercato in entrata

L'idea iniziale prevedeva che il greco raccogliesse l'eredità del portiere di Pordenone sempre più vicino all'Inter, ma le recenti novità legate al mercato a saldo zero potrebbero cambiare gli scenari. In questo contesto, anche il futuro del greco potrebbe prendere una strada diversa. Secondo il quotidiano, l'estremo difensore rappresenta una delle pedine più preziose in rosa e per questo potrebbe essere sacrificato per finanziare il mercato in entrata, essendo valutato dal club circa 18 milioni di euro.