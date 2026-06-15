Mercato a saldo zero, possibile tesoretto dalle cessioni "minori"

Uno degli interrogativi che più attanaglia l'ambiente Lazio riguarda il mercato su cui il club dovrà operare. Al momento, la società sarà vincolata dal saldo zero, che impone cessioni per ogni acquisto e nel rispetto anche degli stessi parametri. Un piccolo tesoretto da reinvestire potrebbe arrivare dalla cessioni “minori” di Cancellieri, Pellegrini e Lazzari. Tutti e tre hanno il contratto in scadenza nel 2027 e sono in uscita essendo ormai fuori dal progetto tecnico di Gattuso. La Lazio potrebbe seguire la via della risoluzione già questa estate.

Mercato a saldo zero: Cancellieri, Pellegrini e Lazzari in uscita

Cancellieri ha pretendenti sia in Italia che all'estero: secondo quanto raccolto dal Corriere dello Sport, l'esterno offensivo è seguito in Grecia, in Serie A e in Premier League. Dal canto suo, il club biancoceleste è pronto ad ascoltare offerte e lasciarlo partire già in questa sessione di mercato.

Non solo Cancellieri, anche Lazzari è in uscita: dopo sette stagioni in biancoceleste il suo ciclo nella Capitale è ormai giunto ai titoli di coda. La Lazio sarebbe disposta a lasciarlo partire a titolo definitivo, soprattutto per alleggerire le casse dal suo pesante ingaggio. Stesso discorso vale anche per Pellegrini.