Inter-Cagliari 3-0, per Chivu ora lo scudetto è davvero ad un passo

E' il match del venerdì sera quello tra Inter e Cagliari nella cornice dello stadio San Siro di Milano. Da una parte clima scudetto per Chivu ed i suoi che cercano ancora punti per avvicinarsi al tricolore. Dall'altra invece, la squadra di Pisacane di deve assicurarsi la permanenza in serie A. La partita finisce 3-0 per l'Inter e lo scudetto si avvicina sempre più a Milano.

La partita

I primi 45 minuti vedono un Inter arrembante che gioca per l'intera durata del tempo nella metà campo avversaria. Il Cagliari risponde con una strategia compatta e solida respingendo al meglio gli attacchi nerazzurri. In tanti ci provano dei giocatori di Chivu ma a dominare è sempre l'imprecisione. Si chiude 0-0 il primo tempo.

Nella ripresa l'andamento del match non cambia. A sbloccare il risultato ci pensa Thuram, su assist preciso di Dimarco che mette l'attaccante nelle condizioni di appoggiare a porta vuota in fondo alla rete. Passano pochi minuti e arriva il raddoppio. Stavolta tocca a Barella segnare con un tiro preciso ed angolato. La reazione rossoblu non arriva e l'Inter continua a gestire e ad attaccare con ritmi blandi. Il 3-0 arriva con un gran tiro da fuori di Zielinski. Finisce così.

Le rispettive classifiche

Vola l'Inter di Chivu. Adesso i punti sono 78 ed il primato è sempre più conclamato. La questione scudetto sembra da definirsi solo in termini matematici.

Il Cagliari prova a giocarsela chiudendosi a riccio. L'intento era chiaro, strappare almeno un punto. I sardi restano a 33 punti a 6 lunghezze dal terzultimo posto.