Olimpiadi Milano-Cortina, la cerimonia d’apertura con due bracieri entra nella storia

Come sarà la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, le prime a presentare un doppio braciere olimpico. Dalla partecipazione di grandi star internazionali alla sfilata delle delegazioni, fino all’accensione – inedita – di due bracieri ufficiali.

È arrivato il giorno della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, in programma questa sera alle ore 20. L’evento sarà suddiviso tra Milano, allo stadio San Siro, e Cortina d’Ampezzo, segnando una differenza significativa rispetto alle Olimpiadi estive di Parigi. Diversamente da quanto accaduto lungo la Senna, l’Italia ha scelto di mantenere la tradizione dello stadio, individuando nel Meazza il fulcro della cerimonia. Lo spettacolo sarà articolato in tre atti principali, pensati per fondere l’energia metropolitana di Milano con la solennità naturale delle Dolomiti di Cortina.

Cerimonia d’apertura tra Milano e Cortina

Il momento centrale dell’evento sarà rappresentato dall’accensione di due bracieri olimpici: uno a Milano, realizzato in metallo massiccio dal peso di 4,5 tonnellate e posizionato all’Arco della Pace, e l’altro a Cortina d’Ampezzo, collocato in Piazza Dibona, luogo simbolo della località alpina.

Si tratta della novità più rilevante di queste Olimpiadi. È la prima edizione dei Giochi a prevedere ufficialmente un doppio braciere. In passato, come a Pechino 2022 o Vancouver 2010, furono accesi più bracieri in città differenti, ma con una funzione diversa. Nel caso cinese, infatti, si trattava di elementi simbolici e di dimensioni ridotte, necessari a coprire la distanza tra i poli di gara di un’Olimpiade identificata comunque con una sola città. A Milano-Cortina, invece, i due bracieri rappresentano l’unione paritaria di due territori che condividono la candidatura fin dal nome ufficiale dei Giochi, dando vita a due veri bracieri olimpici.

L’Italia, la sua cultura e le sue tradizioni saranno protagoniste sin dal concept dei bracieri, ispirati alla creatività senza tempo di Leonardo da Vinci. A seguire, lo spettacolo proporrà una successione di esibizioni con artisti italiani e internazionali, in un intreccio di musica classica, rap e prosa, sviluppato attorno al tema dell’armonia.

Come già visto a Parigi, spazio poi agli atleti protagonisti dei Giochi. Tutte le delegazioni nazionali sfileranno all’interno del Meazza, che per l’occasione verrà trasformato in una vasta superficie di ghiaccio tecnologico. L’Italia, in qualità di nazione ospitante, chiuderà la sfilata con le portabandiera Arianna Fontana e Federica Brignone.

Il debutto storico del doppio braciere olimpico

Il protocollo ufficiale prevede anche la presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, insieme al presidente del Comitato Olimpico Internazionale. Lo spettacolo coinvolgerà circa 1.200 performer volontari e un cast proveniente da 27 Paesi, con età comprese tra i 10 e i 70 anni. Saranno inoltre impegnati 500 musicisti per le colonne sonore e oltre 1.400 costumi diversi verranno utilizzati durante le rappresentazioni.

Grande attesa infine per la partecipazione di artisti italiani e star internazionali alla cerimonia d’apertura dei Giochi. Tra i nomi già confermati figurano Andrea Bocelli, Mariah Carey, Pierfrancesco Favino, Ghali, Sabrina Impacciatore e Laura Pausini. Lo spettacolo includerà anche omaggi a compositori come Verdi e Puccini, a testi di Leopardi e a icone del made in Italy, con una messa in scena ricca di suggestioni visive. Non mancheranno ulteriori sorprese.