Un club di Premier su Mandas, ma Sarri dice no. Su Romagnoli…

Oggi a Formello si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dei due nuovi acquisti di questa sessione di calciomercato. La Lazio ha bisogno di una mezzala destra per completare il centrocampo, ma occhio al capitolo uscite.

Sarri si oppone alla cessione di Mandas

Come riportato da TuttomercatoWeb, un club di Premier League si sarebbe fatto avanti per Christos Mandas, il quale in questa stagione sta trovando pochissimo spazio. Mister Sarri, tuttavia, si sarebbe opposto alla sua cessione e non vorrebbe farlo partire.

Su Romagnoli continua ad esserci l'Al-Sadd

Romagnoli - Fraioli

Non solo Mandas è attenzionato da molte squadre ma, sempre stando a quanto riportato da TuttomercatoWeb, Romagnoli continua ad essere nel mirino dell'Al Sadd, squadra allenata da Roberto Mancini.