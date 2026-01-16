Serdar Ali (pres. Besiktas): "Tavares? Trattativa ben avviata. Ecco quando potrebbe chiudersi…"

Se la Lazio è alla ricerca di una mezzala destra titolare da regalare a Sarri, anche il mercato in uscita dei biancocelesti resta vigile. Da monitorare soprattutto Nuno Tavares, che è in uscita direzione Turchia.

Il presidente del Besikatas, Serdar Ali, ha parlato di Nuno Tavares in conferenza stampa.

Per quanto riguarda Nuno Tavares, non ci sarebbero problemi legati al giocatore. I contatti con il club di appartenenza sono in corso e nella giornata di ieri si è tenuto un nuovo incontro.