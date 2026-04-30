Coppa Italia, Lautaro avvisa la Lazio: "Sono guarito e sto tornando"

Lautaro Martinez è intervenuto ai microfoni di Dazn per rispondere ad alcune domande tifosi e parlare delle sue condizioni, affermando che è pronto a tornare in campo. Il ritorno del nerazzurro non rappresenta soltanto una minaccia per il Parma, squadra che si scontrerà con l'Inter il 3 maggio alle ore 20:45, ma soprattutto per la Lazio, che dovrà affrontare l'attaccante in finale di Coppa Italia.

Le parole di Lautaro a Dazn

Come va il recupero? Sono guarito, pronto per domenica. Domenica torno, sono guarito!

I due nerazzurri infortunati

Come riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta delloSport, nonostante il ritorno in campo del Capitano, il mister Chivu dovrà affrontare due pesanti assenze: quelle di Luis Henrique e Calhanoglu. Infatti, anche se i due proveranno a recuperare per la finale, sarà difficile vederli schierati.