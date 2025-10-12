Danimarca-Grecia è Isaksen contro Mandas: le formazioni
I due biancocelesti si sfidano con le loro rispettive nazionali
Continuano a sfidarsi le varie nazionali per aggiudicarsi un posto al prossimo Mondiale del 2026. Le qualificazioni proseguono ed un occhio va inevitabilmente anche ai giocatori laziali convocati rispettivamente dalle loro nazioni. In campo scendono Danimarca-Grecia con due biancocelesti impegnati nella sfida. Da una parte c'è l'esterno danese Gustav Isaksen, dall'altra invece, il portiere greco Christos Mandas. Scopriamo come i ct hanno puntato o meno su di loro. Di seguito le formazioni.
La formazione della Danimarca
Danimarca (4-2-3-1) : Schmeichel; Christensen, Andersen, Vestergaard, Maehle; Froholdt, Norgaard, Hjulmand; Isaksen, Damsgaard; Hojlund. Ct. Riemer
La formazione della Grecia
Grecia (4-2-3-1) : Vlachodimos; Rota, Mavropanos, Koulierakis, Tsimikas; Kourbelis, Zafeiris; Karetsas, Bakasetas,Tzolis; Ioannidis. Ct. Jovanovic