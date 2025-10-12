Isaksen e i minuti in campo nella partita Danimarca-Grecia

Campionato fermo ed un occhio puntato oltre che alla nazionale italiana, ai giocatori biancocelesti impegnati con le loro rispettive nazionali. Stasera era il turno di Isaksen e Mandas impegnati rispettivamente con Danimarca e Grecia. In palio un posto per qualificarsi ai prossimi Mondiali del 2026. Per l'esterno biancoceleste c'è la titolarità, parte infatti dal primo minuto nella nazionale scandinava. Per quanto riguarda il portiere greco invece, zero minuti giocati e panchina.

Il match di Isaksen

L'esterno danese deve senz'altro ritrovare la forma fisica. Sicuramente Isaksen è in crescita, sta mettendo minuti nelle gambe ma di certo non si può ritenere al 100%. Questa sera per lui un discreto match nella sfida tra Danimarca e Grecia. Qualche accelerazione sulla fascia, un paio di palle in mezzo non sfruttate al meglio dai compagni e tanta corsa che confermano come il calciatore stia crescendo dal punto di vista della condizione fisica.

La sostituzione di Isaksen

La partita di Gustav Isaksen finisce al minuto 75. L'esterno biancoceleste viene sostituto per lasciare spazio a Dorgu. La partita per la Danimarca risulta ad essere al sicuro, ben due gol di vantaggio a soli 15 minuti dal 90simo, 3-1 sulla Grecia con i gol di Hojlund, Andersen e Damsgaard.