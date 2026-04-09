Adani: "Classifica centrocampisti e attaccanti nell'era Lotito? In vetta metto..."

Lele Adani, ai microfoni di Radio Laziale, ha classificato i centrocampisti ed attaccanti che hanno indossato la maglia biancoceleste durante l'era Lotito.

La classifica di Adani a Radio Laziale

I numeri di Immobile

Non è una sorpresa che sia stato proprio Ciro Immobile ad essere finito in vetta alla classifica. L'ex biancoceleste, infatti, non è stato solo un centravanti, ma una leggenda da 207 gol in 340 presenze, numeri che lo hanno incoronato miglior marcatore di sempre del club. Con la maglia biancoceleste ha vinto ben tre titoli di capocannoniere e una storica Scarpa d'Oro nel 2020, eguagliando il record di 36 reti in un solo campionato. Capitano e trascinatore, ha alzato al cielo una Coppa Italia e due Supercoppe, diventando il simbolo assoluto di un'era. Il suo legame con l'Olimpico resta scolpito nella storia: un predatore d'area capace di trasformare ogni pallone in oro per il popolo laziale.