Veron: "Gol di Calhanoglu? Il mio è stato più bello. C'era anche Mihajlovic"

Juan Sebastián Veron ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport riguardo il gol di Calhanoglu e sulla sua rete più bella.

Gennaio 1997, ero alla Sampdoria. Angolo di Mihajlovic e io calcio al volo appena dentro l’area. Pallone sotto l’incrocio dei pali. E poi una rete a San Siro contro l’Inter, quando ero al Parma. Mi pare fosse una partita di Coppa Italia. Lancio di Asprilla a tagliare il campo e io, al volo, incrocio sul palo lontano. Forza, precisione e coordinazione. Quella volta, arrabbiati perché dicevano che c’era un fallo precedente, quelli dell’Inter protestarono e tre furono espulsi. Non mi era mai capitato: io faccio gol e tre avversari vengono cacciati... E alla fine di quella stagione vincemmo Coppa Italia e Coppa Uefa.