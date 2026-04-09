Veron: "Gol di Calhanoglu? Il mio è stato più bello. C'era anche Mihajlovic"
Juan Sebastián Veron ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport riguardo il gol di Calhanoglu e sulla sua rete più bella
Juan Sebastián Veron ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport riguardo il gol di Calhanoglu e sulla sua rete più bella.
Le dichiarazioni di Veron a La Gazzetta dello Sport
Il gol di Calhanoglu
Calhanoglu ha fatto oggi quello che ai miei tempi era abbastanza frequente. Una volta, soprattutto chi giocava da mezzala o da mediano ci provava sempre, quando arrivava ai venticinque metri. Adesso, invece, si preferisce andare dentro con il pallone, mah... A me tirare le botte da fuori piaceva moltissimo. E non mi venivano male. Non c'è più il coraggio di sbagliare e poi serve anche una notevole tecnica.
La sua rete più bella
Gennaio 1997, ero alla Sampdoria. Angolo di Mihajlovic e io calcio al volo appena dentro l’area. Pallone sotto l’incrocio dei pali. E poi una rete a San Siro contro l’Inter, quando ero al Parma. Mi pare fosse una partita di Coppa Italia. Lancio di Asprilla a tagliare il campo e io, al volo, incrocio sul palo lontano. Forza, precisione e coordinazione. Quella volta, arrabbiati perché dicevano che c’era un fallo precedente, quelli dell’Inter protestarono e tre furono espulsi. Non mi era mai capitato: io faccio gol e tre avversari vengono cacciati... E alla fine di quella stagione vincemmo Coppa Italia e Coppa Uefa.