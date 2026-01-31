Calciomercato, Immobile dice addio al Bologna e accetta l'offerta del Paris FC: la cifra

Dopo aver salutato la Lazio ed essersi trasferito al Besiktas, la leggenda Ciro Immobile aveva deciso di tornare in Serie A per scendere in campo con la maglia del Bologna, tuttavia, adesso il futuro dell'attaccante sarà nuovamente lontano dall'Italia.

Calciomercato, un nuovo futuro per Ciro Immobile

I 6 mesi trascorsi per lo più nella panchina del Bologna e l'assenza di un dialogo su un possibile rinnovo, data la sua scadenza a fine stagione, hanno portato la leggenda della Lazio a prendere la decisione di accettare il contratto fino al 2027 con il Paris FC per la cifra di 2 milioni di euro, club della Ligue 1 che vede l'attaccante al centro del progetto. Come riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, domani 31 gennaio, l'attaccante, saluterà i compagni di squadra e partirà verso Parigi.

Il post di Gianluca Di Marzio