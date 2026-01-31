Calciomercato, Immobile dice addio al Bologna e accetta l'offerta del Paris FC: la cifra
Ciro Immobile ha accettato l'offerta del Paris FC, club che milita nella Ligue 1, ecco la cifra
Dopo aver salutato la Lazio ed essersi trasferito al Besiktas, la leggenda Ciro Immobile aveva deciso di tornare in Serie A per scendere in campo con la maglia del Bologna, tuttavia, adesso il futuro dell'attaccante sarà nuovamente lontano dall'Italia.
Calciomercato, un nuovo futuro per Ciro Immobile
I 6 mesi trascorsi per lo più nella panchina del Bologna e l'assenza di un dialogo su un possibile rinnovo, data la sua scadenza a fine stagione, hanno portato la leggenda della Lazio a prendere la decisione di accettare il contratto fino al 2027 con il Paris FC per la cifra di 2 milioni di euro, club della Ligue 1 che vede l'attaccante al centro del progetto. Come riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, domani 31 gennaio, l'attaccante, saluterà i compagni di squadra e partirà verso Parigi.