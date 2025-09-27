Juventus-Atalanta 1-1, equilibrio assoluto con Cabal che risponde a Sulemana

E' il match del campionato di serie A di questo sabato alle 18 quello tra Juventus ed Atalanta. I bianconeri cercano conferme ed hanno l'obiettivo di tornare a vincere dopo la battuta d'arresto di Verona contro l'Hellas ( solo un pareggio per 1-1 ). Dall'altra parte la Dea, che guidata da Juric è in netta crescita dopo una partenza alquanto deludente.

Il match è combattuto per gli interi 90 minuti e le due squadre giocano un bel calcio: offensivo, propositivo e con uno spirito in comune continuo, la voglia di vincere a tutti i costi. Il risultato finale è di

Il primo tempo

Un prima frazione di gara di alto livello per entrambe le formazioni. Tanta corsa, tanta grinta ma sopratutto tanto bel calcio. Tante le verticalizzazioni da una parte e dall'altra. Per i bianconeri il protagonista è Yildiz, il giovane attaccante tenta più volte la sua famosa giocata: dribbling e tiro da fuori a giro. Dall'altra parte imponenti gli strappi in velocità di Sulemana. Proprio lui al minuto 46 del primo tempo cambia il risultato con una grande giocata, serpentina tra le maglie avversarie e conclusione all'angoletto imprendibile.

Il secondo tempo

Fin da subito è la Juventus che entra con un altro piglio sul terreno di gioco. Sempre degli uomini di Tudor l'iniziativa offensiva, la Dea risponde chiudendosi e cercando contropiedi ficcanti. L'allenatore juventino corre ai ripari quando il bel gioco non corrisponde alla concretezza in avanti, tante sostituzioni e alla fine il gol del pareggio arriva da uno dei giocatori meno accreditati: Cabal. Il terzino aggancia un pallone vagante e la piazza con freddezza per l'1-1. Nel recupero la Juventus sfiora il gol del vantaggio ma Carnesecchi compie un vero e proprio miracolo su Zhegrova. L'Atalanta soffre nel finale anche perchè con un uomo in meno a causa dell'espulsione di De Roon per doppio giallo.