La moviola di Venezia-Lazio 0-2: pioggia di cartellini al Penzo. Sozza bravo sui rigori

Di seguito l'analisi delle decisioni arbitrali condotte da Simone Sozza relative alla sfida tra Venezia e Lazio.

La gestione dei cartellini in Venezia-Lazio

Coadiuvato dagli assistenti Bercigli e Zingarelli, con Bonacina IV uomo, e con Pezzuto al VAR e Piccinini all'AVAR, il fischietto di Seregno ha ammonito nel corso del match tra Venezia e Lazio: Perez al 28'; Juan Jesus al 59'; Correia al 75'; Fernandez al 90'; Schingtienne al 91'; Moreno al 92'.

I casi di moviola nel primo tempo

Calcio di rigore per il Venezia - 15'

Sozza non ha dubbi sul duro intervento di Mandas su Correira. Il portiere abbatte il numero 14 veneziano dopo il retropassaggio sbagliato di Floriani Mussolini. Calcio di rigore netto e correttamente segnalato dal direttore di gara. Nessun cartellino giallo per il greco, dato che si trattava di SPA depenalizzata per i portieri.

Cartellino giallo - 28'

Il primo a finire sul taccuino dei cattivi di Sozza è Perez per gioco pericoloso su Frattesi.

Il secondo tempo

La seconda frazione di gioco si apre con due situazioni da rigore per la Lazio. La prima con una dinamica dubbia che ha coinvolto Cancellieri, caduto in area dopo un contatto con Juan Jesus, ma per il direttore di gara è tutto buono. Pochi minuti dopo Sozza segnala finalmente un calcio di rigore per la Lazio.

Calcio di rigore per la Lazio - 50'

Taylor viene abbattuto in area da Yeboah. Solo in questo caso Sozza indica il dischetto e dopo un rapido check dal VAR arriva la conferma definitiva che porta poi i biancocelesti in vantaggio grazie alla firma di Zaccagni dagli undici metri.

Ammonito Juan Jesus - 59'

Cartellino giallo per Juan Jesus per proteste: l'ex Napoli chiede con grande foga un giallo per un calciatore biancoceleste.

Cartellino giallo - 75'

Altra ammonizione in casa del Venezia: anche Correia viene ammonito per un fallo provocato su Cancellieri.

Cartellino giallo - 90'

Ammonito anche Fernandez per un fallo su Cancellieri

Ammonito Schingtienne - 91'

Sozza sanziona anche Schingtienne per un fallo su Pedraza

Cartellino giallo - 92'

Sesta e ultima ammonizione per il Venezia a Moreno per un intervento al volto su Isaksen, fermendolo in ripartenza. Giallo solare, giustamente segnalato dal direttore di gara.

La direzione arbitrale di Sozza

Voto: 6

Direzione di gara tendenzialmente sufficiente e senza troppe sbavature. In un match caratterizzato da diversi episodi in area di rigore, tra cui due penalty concessi per parte, Sozza si è reso protagonista di scelte nette, anche se resta dubbia la decisione di non intervenire sul contatto in area tra Juan Jesus e Cancellieri, possibile calcio di rigore decisamente più netto rispetto a quello che coinvolto Taylor. Nota sui cartellini estratti: 6 ammonizioni per il Venezia a 0 per la Lazio.