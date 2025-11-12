Lazio, incontro fra Sarri e società per parlare di mercato: il mister sogna Frattesi

I rapporti fra la società e Sarri non sono ottimali. In particolare, questa situazione è data, non soltanto dalle differenti modalità comunicative e caratteriali di Mau e Lotito, ma anche da una situazione che pesa sempre di più al nostro mister: quella dell’incertezza sulla possibilità di fare mercato.

La situazione

Tra oggi e domani, si svolgerà una riunione cruciale per fare il punto sui conti: entro il 30 novembre vanno presentati i risultati economici al 30 settembre, quelli che saranno esaminati dalla Commissione (organo che ha sostituito la Covisoc). L’esito della valutazione verrà comunicato alla società entro il 16 dicembre e, se l’indicatore del costo del lavoro allargato resterà entro la soglia dello 0,8 nel rapporto fra spese per la rosa e ricavi, il mercato di gennaio sarà libero. Questo scenario eventuale potrebbe essere decisivo anche nel dirimere i conflitti fra allenatore e società, oltre che per tranquillizzare i tifosi.

La volontà di Sarri: il sogno Frattesi

Dopo la riunione sui conti, entro venerdì, è previsto un incontro fra Lotito, il ds Fabiani e Sarri per pianificare le mosse del mercato invernale. La società continua a ribadire che seguirà le indicazioni dell’allenatore sui giocatori da cedere e fare il possibile per accontentarlo su quelli da comprare. In particolare, il Comandante chiede in esse di qualità, ecco perché insiste sullo svincolato Insigne. In più, il sogno del tecnico è quello di avere una mezzala sinistra, come chiesto a giugno: il profilo individuato sarebbe quello di Davide Frattesi, un giocatore esperto e attualmente all’Inter. Il problema, come spesso accade, concerne l’ingaggio da 3 milioni netti che rende quasi impossibile la missione. Più concreta, invece, è l’opzione Ilić, riserva nel Torino di Baroni (e che già piaceva a Sarri durante il suo primo mandato in biancoceleste).