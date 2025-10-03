Isaksen, la Danimarca come trampolino per rilanciarsi

Una stagione in salita

La parabola di Gustav Isaksen in questa stagione è particolare: alla Lazio non riesce a ritagliarsi spazio, complice la mononucleosi che lo ha tenuto fermo a lungo, facendogli perdere preparazione e inizio campionato. In biancoceleste il danese è finito dietro nelle gerarchie, anche a causa dell’exploit di Cancellieri, oggi preferito da Sarri.

La chance con la Nazionale

Come riporta il Corriere dello Sport, il ct Brian Riemer lo considera invece una pedina fondamentale in vista delle gare di qualificazione Mondiale contro Bielorussia e Grecia. Dopo appena undici minuti giocati con il Sassuolo, senza incidere, Isaksen avrà così la possibilità di rimettersi in mostra con la Danimarca. Un’occasione che potrebbe rivelarsi doppiamente utile: ritrovare la condizione con la maglia della Nazionale e, al tempo stesso, riconquistare la fiducia della Lazio.