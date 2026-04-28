Una sfida ricca di reti (Pellegrini, Pedro, Maldini, Atta, Ehizibue) ma anche di errori tecnici, infatti, nonostante qualche biancoceleste è scelto in campo con l'energia giusta ed ha svolto una degna prestazione, il resto della squadra sembra aver bassato il livello. Questo potrebbe indicare che le uniche due gare rilevanti della stagione rimangono il derby della Capitale e la finale di Coppa Italia. Nelle edizioni odierni, i quotidiani sportivi hanno giudicato le prestazioni della rosa, pubblicando le loro pagelle e risparmiando soltanto pochi elementi.

Le pagelle dei quotidiani sportivi

Il Messaggero

Motta 6; Lazzari 4.5, Romagnoli 6, Provstgaard 5.5, Pellegrini 7 (dall’84’ Tavares SV); Basic 6, Patric 5.5, Taylor 5 (dal 46’ Dele-Bashiru 5); Cancellieri 5 (dal 65’ Isaksen 6.5), Dia 4 (dal 46’ Pedro 7.5), Noslin 6.5 (dal 76’ Maldini 7). Allenatore: Maurizio Sarri: 6.5

Tuttosport

Motta 6; Lazzari 6, Romagnoli 6.5, Provstgaard 6, Pellegrini 7 (dall’84’ Tavares SV); Basic 6.5, Patric 6.5, Taylor 5 (dal 46’ Dele-Bashiru 6.5); Cancellieri 6 (dal 65’ Isaksen 7), Dia 5 (dal 46’ Pedro 7.5), Noslin 6 (dal 76’ Maldini 6.5). Allenatore: Maurizio Sarri: 6

Corriere dello Sport

Motta 6; Lazzari 5.5, Romagnoli 5.5, Provstgaard 5, Pellegrini 6.5 (dall’84’ Tavares SV); Basic 6, Patric 5.5, Taylor 5 (dal 46’ Dele-Bashiru 5); Cancellieri 5 (dal 65’ Isaksen 7.5), Dia 4.5 (dal 46’ Pedro 7.5), Noslin 5.5 (dal 76’ Maldini 6.5). Allenatore: Maurizio Sarri: 6.5

Corriere della Sera

Motta 6; Lazzari 5.5, Romagnoli 5.5, Provstgaard 5, Pellegrini 6.5 (dall’84’ Tavares SV); Basic 6, Patric 5.5, Taylor 5 (dal 46’ Dele-Bashiru 5); Cancellieri 5 (dal 65’ Isaksen 7.5), Dia 4.5 (dal 46’ Pedro 7.5), Noslin 5.5 (dal 76’ Maldini 6.5). Allenatore: Maurizio Sarri: 6.5

La Repubblica

Motta 6; Lazzari 6, Romagnoli 6.5, Provstgaard 5.5, Pellegrini 7 (dall’84’ Tavares SV); Basic 6, Patric 6, Taylor 6 (dal 46’ Dele-Bashiru 5); Cancellieri 5.5 (dal 65’ Isaksen 6.5), Dia 5 (dal 46’ Pedro 7), Noslin 6.5 (dal 76’ Maldini 6.5). Allenatore: Maurizio Sarri: 6

Gazzetta dello Sport

Motta 6.5; Lazzari 5, Romagnoli 6, Provstgaard 5.5, Pellegrini 6.5 (dall’84’ Tavares SV); Basic 6, Patric 5.5, Taylor 5 (dal 46’ Dele-Bashiru 5.5); Cancellieri 5 (dal 65’ Isaksen 6.5), Dia 5 (dal 46’ Pedro 6.5), Noslin 6 (dal 76’ Maldini 6.5). Allenatore: Maurizio Sarri: 6