Lazio-Udinese, Maldini salva la partita e festeggia sui social: il post

Stasera lo stadio Olimpico ha ospitato una partita complicata e ricca di gol, infatti, la sfida tra Lazio e Udinese é terminata con ben sei reti, realizzate rispettivamente da Pellegrini, Pedro e Maldini da un lato e Ehizibue e Atta dall'altro. Al termine dell'incontro, il numero 27 ha festeggiato sui social il suo successo, che ha permesso alle aquile di concludere l'incontro con un pareggio.

Il post di Daniel Maldini



Daniel Maldini: le condizioni del riscatto

Se la Lazio dovesse riuscire a sconfiggere l'Inter e, di conseguenza, alzare al cielo la Coppa Italia, per il club si aprirebbe uno scenario davvero importante: il trionfo garantirebbe infatti l'accesso diretto alla prossima Europa League. Ma non solo, perché questo traguardo farebbe scattare anche il riscatto automatico di Daniel Maldini: un’operazione che porterebbe il giocatore a titolo definitivo in biancoceleste, con un investimento di 14 milioni di euro destinati nelle casse dell’Atalanta.