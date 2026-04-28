Lazio-Udinese, Maldini salva la partita e festeggia sui social: il post

Dopo aver segnato la rete che ha portato il pareggio, Daniel Maldini ha festeggiato sui social, ecco il post

Michelle De Angelis /
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball

Stasera lo stadio Olimpico ha ospitato una partita complicata e ricca di gol, infatti,  la sfida tra Lazio e Udinese é terminata con ben sei reti, realizzate rispettivamente da Pellegrini, Pedro e Maldini da un lato e Ehizibue e Atta dall'altro. Al termine dell'incontro, il numero 27 ha festeggiato sui social il suo successo, che ha permesso alle aquile di concludere l'incontro con un pareggio.

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Il post di Daniel Maldini


Daniel Maldini: le condizioni del riscatto

Se la Lazio dovesse riuscire a sconfiggere l'Inter e, di conseguenza, alzare al cielo la Coppa Italia, per il club si aprirebbe uno scenario davvero importante: il trionfo garantirebbe infatti l'accesso diretto alla prossima Europa League. Ma non solo, perché questo traguardo farebbe scattare anche il riscatto automatico di Daniel Maldini: un’operazione che porterebbe il giocatore a titolo definitivo in biancoceleste, con un investimento di 14 milioni di euro destinati nelle casse dell’Atalanta.

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