Lazio, Danilo Cataldi a rischio per la finale di Coppa? La situazione

Inizialmente sembrava solo una banale sindrome influenzale, motivo per cui Danilo Cataldi ha dovuto saltare la recente sfida di campionato contro l'Udinese. Purtroppo, la situazione si è rivelata più complessa del previsto: il centrocampista biancoceleste è alle prese con ulteriori problemi fisici, di natura ancora non precisata, che richiedono cautela e ulteriori esami approfonditi.

I tempi di recupero

Al momento non ci sono certezze sul rientro in campo del regista. Lo staff medico della Lazio ha preferito non sbilanciarsi, rimandando ogni valutazione alle prossime settimane, quando saranno più chiari i tempi necessari per smaltire il fastidio. Saranno giorni decisivi per capire quando potrà tornare a disposizione di mister Sarri.

Il rischio per la finale

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, cresce l'apprensione per la finale di Coppa Italia contro l'Inter, in programma il 13 maggio. La partecipazione di Cataldi al match decisivo resta al momento in forte dubbio, proprio a causa di questo infortunio che si sta rivelando più lungo del previsto.