Atalanta-Lazio: le info per i biglietti del settore ospiti

Poco più di una settimana e ritorna il valzer della Serie A, arrivata alla 7° giornata. La squadra di Maurizio Sarri farà visita all'Atalanta di Juric, ancora imbattuta in questo campionato. Sarà una partita che darà ulteriori informazioni sulla tenuta della Lazio, chiamata ad una gara molto complicata in trasferta.

Attraverso un comunicato ufficiale, l'Atalanta ha reso note le informazioni utili per l'acquisto dei tagliandi nel settore ospiti.

L’Atalanta Bergamasca Calcio informa i tifosi biancocelesti che dalle ore 10:00 di lunedi 13 ottobre, saranno messi in vendita i biglietti per la gara di Serie A Enilive Atalanta-Lazio di domenica 19 ottobre delle ore 18:00, presso lo stadio New Balance Arena di Bergamo.

Modalità e informazioni per vendita

Capienza del Settore Ospiti: 1.304 posti:

- prezzo del tagliando più commissioni;

- intero 30 €;

- under 16 – 25 €.

Canali di vendita

Circuito on line di Vivaticket e punti vendita:

- chiusura delle vendite alle ore 19:00 di sabato 18 ottobre.

Come disposto dalle Autorità competenti queste sono le limitazioni per la vendita del settore Ospiti:

- divieto del cambio nominativo;

- obbligo della Tessera del Tifoso 1900 per i tifosi ovunque residenti;

- i residenti della Regione Lazio potranno acquistare solo ed esclusivamente il settore Ospiti.

Parcheggio settore Ospiti

Sarà obbligatorio parcheggiare in VIA SPINO: uscendo dall’autostrada «A4 Milano-Venezia», casello di BERGAMO, seguire le indicazioni “PARCHEGGIO TIFOSI OSPITI” sito in via Spino (adiacente al Supermercato «Coop); vi sarà un’area parcheggio interamente dedicata alla tifoseria ospite e con un servizio navetta gratuito a/r, al/dal settore ospiti dello stadio.

ACCREDITO STRISCIONI E STRUMENTI DI TIFO

La richiesta di accredito degli striscioni, bandiere, realizzazione delle coreografie ed accredito degli strumenti di tifo, quali p.e. tamburi e megafoni, allo stadio di Bergamo si basa sulle disposizioni emanate dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, dovrà pervenire a partire dalle ore 9 del 10° giorno (decimo) giorno precedente la data in cui si terrà l’evento sportivo ed entro le ore 18 del 3° (terzo) giorno precedente la data dell’evento stesso all’indirizzo [email protected].

Tutte le richieste complete della documentazione richiesta e rispondenti ai requisiti previsti dalle nuove normative saranno sottoposte a cura del Delegato Gestione Eventi (DGE) Atalanta BC all’approvazione del GOS (Gruppo Operativo di Sicurezza) e delle figure preposte. Le richieste che avranno ottenuto il nulla osta, e quindi accettate, riceveranno la conferma dal DGE Atalanta BC via mail all’indirizzo del richiedente.

Tamburi e megafoni verranno autorizzati entro limiti definiti in accordo con il GOS, esclusivamente per determinati settori e solo ed esclusivamente nel rispetto della procedura di autorizzazione prevista che impone la comunicazione preventiva delle persone che introdurranno e saranno responsabili dell’impiego corretto di tali strumenti.

Ulteriori informazioni

- Disabili;

- Regolamento d’uso;

- Codice tifosi.