Cardone: "Idea cedere Mandas e Isaksen. Sul Flaminio..."

È stato un inizio molto altalenante della Lazio con tanti dubbi che aleggiano su Formello e su quella che potrà essere la stagione dei biancocelesti. Tantissimi i temi sul banco dal campo fino al blocco del mercato passando per la questione Stadio Flaminio.

Sulle frequenze di Radiosei è intervenuto Giulio Cardone, giornalista de La Repubblica, per fare il punto della situazione.

L’idea è cedere Mandas e Isaksen per circa 35 milioni. Ma ci potrebbe essere anche un altro scenario: noi adesso ci stiamo innamorando di Cancellieri perché ha fatto due bellissime partite, ma allo stesso tempo chi può essere interessato a lui ha avuto garanzie: lui, al contrario di Isaksen, ha il contratto in scadenza nel 2027, quindi se dovessero arrivare offerte e nel frattempo Isaksen tornasse a dare garanzie, penso che con Cancellieri un certo tesoretto lo potresti fare. Il blocco del mercato, unito al mancato accesso alle coppe, ha creato tutto questo caos. Ora tocchiamo con mano quanto sia essenziale per la Lazio ottenere risultati.