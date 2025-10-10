Sarri non molla Insigne: tra desiderio tecnico e necessità tattica

Il sogno di Sarri

Lorenzo Insigne resta in cima alla lista dei desideri di Maurizio Sarri, in attesa che la Lazio riesca a sbloccare il mercato. Come riporta il Corriere della Sera, il trentiquattrenne ex capitano del Napoli non rappresenta solo un sogno romantico, ma anche una necessità tattica. Il tecnico toscano lo conosce bene dai tempi partenopei e lo considera un giocatore in grado di alzare il livello tecnico e di portare leadership nello spogliatoio.

Ipotesi tattiche e valutazioni di mercato

Prima di fare il suo nome, Sarri aveva chiesto una mezzala offensiva, capace di garantire inserimenti e gol, un profilo che ancora manca alla rosa biancoceleste. A Formello, infatti, si starebbe valutando la possibilità di spostare Zaccagni nel ruolo di mezzala, per evitare nuovi acquisti. In questo scenario, Insigne potrebbe alternarsi con Pedro sulla corsia sinistra, offrendo più soluzioni e flessibilità tattica.

La dirigenza, però, resta cauta: il lungo periodo di inattività dell’ex Toronto e i costi dell’operazione frenano l’entusiasmo. L’alternativa, tuttavia, sarebbe quella di cedere alcuni giocatori per reperire le risorse necessarie e soddisfare le richieste del tecnico, che continua a spingere per riavere il suo storico numero 24.