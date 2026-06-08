Cardone: "Mercato? Verso il saldo zero. Gimenez sarebbe l'ideale per Gattuso, ma..."

Le dichiarazioni del giornalista Giulio Cardone ai microfoni di Radiosei

Ginevra Sforza /
(Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images via Onefootball
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Nell'intervento radiofonico di questa mattina il giornalista Giulio Cardone, giornalista de La Repubblica, ha commentato gli ultimi aggiornamenti in casa Lazio.

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Cardone a Radiosei

Il mercato della Lazio dovrebbe essere a saldo zero, filtra questo ma la notizia ufficiale arriverà entro fine mese.

Ad oggi è molto probabile che il club non potrà muoversi liberamente. La situazione non è facile, Gattuso ne è a conoscenza.
La novità in entrata riguarda il gradimento per Gimenez del Milan, sarebbe l’attaccante ideale per Gattuso ma i costi sono comunque alti. Ma è chiaro che prima dobbiamo parlare delle cessioni per essere credibili.

A Napoli c’è un grande estimatore di Gila che è Allegri, al momento al Milan c’è confusione, non c’è chi fa mercato poi vedremo se chi arriverà metterà gli occhi sullo spagnolo.

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