Lazio, contro il Genoa serve una svolta immediata: i numeri sono più che negativi

Crisi di risultati e numeri in calo

La sconfitta nel derby ha aggravato il momento difficile della Lazio, ora reduce da tre ko nelle ultime quattro partite. Contro il Genoa, la squadra di Maurizio Sarri è chiamata a rialzare la testa per evitare quella che sarebbe la quarta sconfitta in cinque gare, un primato negativo mai registrato nella storia biancoceleste.

Come riportato dal Corriere dello Sport, i problemi sono evidenti anche nei numeri: la media tiri è scesa da 14 a 12,5 a partita rispetto allo scorso anno, i tocchi in area da 25,7 a 20, mentre l’indice degli expected goals resta stabile a 1,5. Un dato che conferma come alla Lazio manchino fiducia e brillantezza sotto porta.

Trasferte da incubo

Un altro campanello d’allarme arriva dalle gare esterne: i biancocelesti hanno già perso le prime due trasferte stagionali e un ulteriore passo falso eguaglierebbe una striscia negativa che manca dal 1969/70. Al momento, la Lazio ha raccolto appena tre punti in quattro partite, quattro in meno rispetto alla passata stagione. In Serie A solo il Torino ha fatto altrettanto male. Una reazione immediata, dunque, è l’unico imperativo per evitare di sprofondare ulteriormente.